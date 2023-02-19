دراسة: عدوى كورونا توفر حماية قوية ضد الإصابة مرة أخرى لمدة 10 أشهر

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أنه لمدة 10 أشهر على الأقل بعد الإصابة بكورونا يمكن لجهازك المناعي توفير حماية جيدة ضد الأمراض المصحوبة بأعراض فى المرة المقبلة، كما أن خطر الإصابة بمرض شديد يصبح أقل، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وقال الباحثون، من فريق التنبؤ بمرض كورونا التابع لمعهد القياسات الصحية والتقييم، إن دراستهم هى أكبر مراجعة حتى الآن للبيانات المتاحة حول هذا الموضوع، فالدراسة التى نُشرت الخميس فى The Lancet ، عبارة عن تحليل يبحث فى 65 دراسة من 19 دولة.

وجدت الدراسة أن المناعة لمدة عشرة أشهر بعد الإصابة تبدو قوية ضد جميع أنواع متغيرات كورونا، وهناك حماية مستمرة طويلة جدًا ضد الأمراض الشديدة والوفاة، ما يقرب من 90٪ بعد عمر 10 أشهر.

من جهته قال الدكتور كريس موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، "بالنظر إلى أن معظم العالم يحتوى على أوميكرون، ما يعني أن هناك قدرًا هائلاً من الحصانة.

على عكس العدوى الفيروسية الأخرى مثل الحصبة أو جدري الماء، فإن الحماية من كورونا لا تدوم إلى الأبد، لذلك حتى الأشخاص الذين لديهم ما يسمى بالمناعة الطبيعية سيظلون على الأرجح بحاجة لتعزيز كورونا سنويًا ولكن مع استمرار المناعة الطبيعية طالما استمرت، فربما لا يحتاج الناس للحصول على تطعيم أكثر من مرة فى السنة.