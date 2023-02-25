اليوم السابع
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ختام الدورة التدريبية للتثقيف المالى لـ40 سيدة ببرج مغيزل ضمن "حياة كريمة"

السبت، 25 فبراير 2023 04:58 م
ختام الدورة التدريبية للتثقيف المالى لـ40 سيدة ببرج مغيزل ضمن "حياة كريمة" جانب من المشاركات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت قرية برج مغيزل مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ختام دورة تدريبية للتثقيف المالي، وذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفرالشيخ.
 
 
 
 قالت الدكتورة أماني  شاكر، مقررة فرع المجلس القومى ب كفرالشيخ، إن الدورة استمرت 5 أيام، واستهدفت 40 سيدة من قرية برج مغيزل، لتمكين سيدات قرى المبادرة اقتصادياً.
 
 
 
وأضافت شاكر، أن فرع المجلس نظم 22 دورة بقرى مركز مطوبس، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية ، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل  البرنامج  على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.
 
 
 
وقالت شاكر، إن البرنامج يتضمن عدة موضوعات منها تحديد  الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات ، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها ، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال، و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر، و خدمات التأمين. 
 
 
جانب ختام الدورة التدريبية للتثقيف المالي ل 40 سيدة بقرية برج مغيزل ضمن مبادرة حياة كريمة
جانب ختام الدورة التدريبية للتثقيف المالي ل 40 سيدة بقرية برج مغيزل ضمن مبادرة حياة كريمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

جانب من المشاركات
جانب من المشاركات

ختام الدورة التدريبية للتثقيف المالي ل 40 سيدة بقرية برج مغيزل ضمن مبادرة حياة كريمة
ختام الدورة التدريبية للتثقيف المالي ل 40 سيدة بقرية برج مغيزل ضمن مبادرة حياة كريمة

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مطوبس

حياة كمريمة

الشمول المالي

المجلس القومي للمرأة



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