حبس فتاة 4 أيام لاتهامها بقتل طفل بنى سويف.. وتعترف: قتلته لإلغاء حفل زفافى

وأعترفت المتهمة، أنها نجلة عم والد الطفل القتيل وكانت مخطوبة لنجل عم المجنى عليه، وأسرتها أرغمتها على الزواج منه بعد أيام قليلة ، فقررت أن تقوم بإخفاء الطفل قبل زفافها بأسبوع والتخلص منه عن طريق " قطعة قماش" قامت بكتم نفسه بها إلى أن فاضت روحه، وقامت بوضعه فى شوال وأخفته فوق سطح المنزل، وبدأت فى البحث مع أسرتها عن الطفل إلى أن اكتشفت المباحث الجنائية الواقعة أثناء عمليات البحث فى قرية بهبشين بمركز ناصر .

وكان عثر أهالى قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف على جثة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، بعد 6 أيام من اختفائه.