التشخيص المبكر أول طرق العلاج.. أعراض سرطان المرىء

كتبت رانيا عامر

السرطان مرض ينتشر داخل جسم الانسان بشكل سريع ، له أنواع متعددة منها سرطان الجلد ، البروستاتا، المعدة ، الثدي، بالإضافة إلى سرطان المرىء، إلا أن أعراضه مختلفة من شحص لآخر، مثل صعوبة البلع، وحرقان المعدة المستمر ، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

وأكد الأطباء في مختلف الدراسات أن الاكتشاف المبكر لظهور المرض في بداياته عند تشخيص الحالة، يحقق نجاحا في طريق العلاج، في أي نوع من انواع الاصابة بالسرطانات، لذلك يجب الوعي بالأعراض المختلفة لسرطان المرىء.

أعراض سرطان المرىء:

1.قد لا تظهر أعراض سرطان المريء حتى يصبح الورم السرطاني كبيرا ، ما يسبب صعوبة في الابتلاع عند تناول الطعام ، تلك هي العلامة الاولى للإصابة بسرطان المرىء.

2.بحة الصوت - وهي علامة تستهدف صوتك - يمكن أيضا أن تدق أجراس الإنذار.وهي الاشارة الثانية للاصابة بالمرض.

3.ويحدث خلل النطق، أو عندما يبدو صوتك خشنا أو متوترا .وقد يتغير أيضا مستوى الصوت.ومع نمو سرطان المريء، قد يؤثر على العصب الذي يتحكم في الأحبال الصوتية، ما يؤدي إلى حدوث تغييرات في صوتك.وهي الاشارة الثالثة للاصابة بالمرض.

علامات أخرى دالة على سرطان المرىء:

- حرقة في المعدة.

- أعراض عسر الهضم

- السعال الذي لا يتحسن.

- فقدان الشهية أو فقدان الوزن

- الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.

- ألم في حلقك أو منتصف صدرك، خاصة عند البلع.