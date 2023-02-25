توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان ، أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان أن الجمعية قامت وتحت رعاية محافظ المنوفية بتوزيع 3 آلاف بطانية و1000 لحاف فايبر على عدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لحمايتهم من برد الشتاء والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار مدير جمعية الأورمان بأن عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبالاشتراك مع عدد من الجمعيات الأهلية لضمان الوصول للأسر غير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بنطاق المحافظة ، موضحاً أن هذا النشاط يعد بمثابة نشاط خيري موسمي أطلقته جمعية الأورمان منذ عدة سنوات تزامناً مع قدوم فصل الشتاء.

وأشاد محافظ بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع دورهم الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.