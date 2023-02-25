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تعرف على كيفية طلب السجل المدنى المتنقل لمنازل كبار السن

السبت، 25 فبراير 2023 03:00 ص
تعرف على كيفية طلب السجل المدنى المتنقل لمنازل كبار السن الأحوال المدنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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خدمات إنسانية يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، للحالات الإنسانية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 
 
واتاح قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار مساعد وزير الداخلية لكبار السن استدعاء سيارات الأحوال المدنية المتنقلة لمنازلهم عن طريق الاتصال برقم 15341.
 
وتلقى هذه الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات  بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
 
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