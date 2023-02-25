اليوم السابع
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تظاهرات فى برلين وباريس تطالب بالتفاوض مع موسكو لإنهاء النزاع الأوكرانى

السبت، 25 فبراير 2023 08:07 م
تظاهرات فى برلين وباريس تطالب بالتفاوض مع موسكو لإنهاء النزاع الأوكرانى تظاهرات
كتب محمد جمال

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طالب متظاهرون تجمّعوا السبت فى العاصمتين الألمانية والفرنسية بإرساء السلام فى أوكرانيا، غداة إحياء نشطاء فى البلدين الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسى للأراضى الأوكرانية، بحسب فرانس 24.
 
وبحسب الشرطة الألمانية تجمّع نحو عشرة آلاف شخص في وسط برلين حيث تساقطت الثلوج، للمطالبة بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.
 
تحت شعار "انهضوا من أجل السلام" تجمّع متظاهرون متحدّين البرد أمام بوابة براندنبورغ، على مقربة من موقع كان نشطاء قد ركنوا فيه دبابة روسية مدمّرة أمام مقر السفارة الروسية في برلين.
 
نُظّم التجمع بدعوة من السياسية اليسارية المتطرفة ساره فاغنكنيشت والناشطة في الدفاع عن حقوق النساء أليس شفارتزر اللتين خاطبتا المشاركين في التجمّع الذي أثار جدلا كبيرا بسبب تأييد شخصيات يمينية متطرفة له.
 
وأطلقت فاغنكنيشت وشفارتزر عريضة قالتا إنها جمعت أكثر من 645 ألف توقيع.
 
في العاصمة الفرنسية باريس ، تجمّع مئات الأشخاص أدوا النشيد الوطني لأوكرانيا فى "ساحة الجمهورية" قبل انطلاق مسيرة تقدّمها أطفال يرتدون الزي التقليدي الأوكرانى.
 
ودان فولوديمير كرافتشنكو البالغ 73 عاما والذى فر من أوكرانيا قبل عام "أولئك الذين اغتصبوا أرضنا وحقوقنا".
 
وجاء التحرك في باريس غداة مسيرة نظّمت تأييداً لمقاومة الشعب الأوكراني "البطولية" وتكريما لضحايا النزاع ولإظهار دعمهم لأوكرانيا، بعد مرور عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.
 
والجمعة نظّمت تظاهرات في أوروبا شارك فيها الآلاف للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

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