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تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية حسم الإرهابية لجلسة 12 مارس

السبت، 25 فبراير 2023 03:35 م
تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية حسم الإرهابية لجلسة 12 مارس المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"، الإرهابية، 12 مارس المقبل للاطلاع.
 
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج،  رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
 
ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.
 

طلائع حسم

الجنايات

اخبار الحوادث

حيازه اسلحه

المستشار وجدي عبدالمنعم



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