اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر

السبت، 25 فبراير 2023 04:22 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل - كريم صبحى

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قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطرلجلسة 27 مارس للمرافعة.
 
صدر القرار بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
 
وتبين العثور على جثة مدرس إنجليزي به عدة طعنات بالجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "صاحب سوبر ماركت"، بسبب خلافات مالية.
 
ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

جرائم القتل

أمن الجيزة

منشأة القناطر

جنايات الجيزة



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