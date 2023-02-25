انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالقليوبية غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالقليوبية، اعتباراً من غد الأحد 26 فبراير 2023، تحت إشراف الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية، وإشراف دكتورة آية السيد حسين مدير إدارة الأمومة والطفولة بالقليوبية، ومنسق فنى المبادرة، وذلك تحت مظلة مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للصحة العامة "100 مليون صحة"، وتنفيذا لرؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية وبناء أسرة صحية مستقرة سعيدة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن القليوبية تشمل 13 منفذ لتقديم الخدمة، حيث تغطي كافة الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة، معلناً عن الخدمات المقدمة بالمراكز التي تنفذ المبادرة وهي: "فحص طبي شامل، وفحص معملي لتحديد فصيلة الدم وتحديد معامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين، واكتشاف بعض الأمراض الغير سارية منها الضغط، ومرض السكري، ومرض السمنة، واكتشاف بعد الأمراض الفيروسية منها الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV، والالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV، وفيرس نقص المناعة المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدز AIDS، وكذلك الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية منها الانيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية، وأيضا الاستبيان النفسي الذى يقيس القدرة علي القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديدة تؤثر علي الحالة النفسية".

ومن ناحيته، أضاف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، أن المبادرة تشمل توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب إلي الطرف السليم وتوفير خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية، علي أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.

وتابع، أنه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضرورية الفحص للمقبلين علي الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يوم.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبقيادة وتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.