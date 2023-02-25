غدا.. انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تنطلق غدا الأحد، المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج، بعدد 16 إدارة صحية بمحافظة البحيرة، والتى تستهدف جميع المواطنين المُقبلين علي الزواج بهدف الكشف والاطمئنان علي سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتقدم المبادرة عدة خدمات منها "فحص طبي شامل - فحص معملي - تحديد الفصيلة - تحديد معامل ريسوس - تحديد نسبه الهيموجلوبين".

كما تستهدف المبادرة اكتشاف بعض الأمراض الغير ساريه منها الضغط ومرض السكري و مرض السمنة و كذلك اكتشاف بعد الأمراض الفيروسيه منها الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV - الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV - فيرس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS - انيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية.

كما تضم المبادرة، إجراء إستبيان نفسي يقيس القدرة علي القيام بالوظائف العاديه والظواهر الجديدة التى تؤثر علي الحالة النفسية، مع توفير خدمة المشوره للوقاية من الأمراض الغير سارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنتقله من الأم للجنين .

من جانبه أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه سيتم دعم خدمة الإحالة للجهات المختصة حال إكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية، علي أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص، مشددا على تكثيف جهود التوعيه بكل الوحدات التابعه للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضروري الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يوم.