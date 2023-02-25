اليوم السابع: الدولة تنجح فى ضبط سوق الدواجن ودعم الصناعة المحلية

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الدولة تنجح فى ضبط سوق الدواجن ودعم الصناعة المحلية.. الرئيس السيسى يؤكد أولوية توفير الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصرى ومساندة الشركات الناشئة.. فحص 4 ملايين و468 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

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