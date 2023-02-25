وقالت ايدشتادلر، في تصريحات لها اليوم /السبت/ إنه بعد العديد من المخاوف السابقة تقوم الحكومة الفيدرالية حاليًا بمراجعة مشروع القانون لإلغاء السرية الرسمية.



وأضافت "إن المسودة الجديدة يجب أن تكون متاحة بحلول يونيو المقبل على أبعد تقدير.. ونحن الآن بصدد الانتهاء من مشروع القانون"، موضحة أن البيروقراطية تعوق هذا القانون المقترح ويجب على سلطة حماية البيانات تقديم المشورة القانونية.



وأشارت إلى أن قانون حرية المعلومات سيتم تنفيذه في هذا الفصل التشريعي وإجراء التعديلات اللازمة بشكل دقيق وواف في الأشهر المقبلة.