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النقض ترفض طعن المتهم بتلقى رشوة من شركة سيارات عالمية على سجنه 3 سنوات

السبت، 25 فبراير 2023 02:13 م
النقض ترفض طعن المتهم بتلقى رشوة من شركة سيارات عالمية على سجنه 3 سنوات محكمة النقض-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قضت محكمة النقض السبت برفض الطعن المقدم من المتهم بتلقى رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة بجهاز حماية المستهلك، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة في 22 يونيو الماضى، أصدرت حكما بسجن المتهم، لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته، كما أصدرت المحكمة حكما بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.
 
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المحكوم عليه من مكتبه لطلبه وتلقيه رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة في الجهاز.

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