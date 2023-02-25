اليوم السابع
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المرور تحرر 63 ألف مخالفة مرورية متنوعة

السبت، 25 فبراير 2023 12:50 م
المرور تحرر 63 ألف مخالفة مرورية متنوعة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (63111) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 
 (9867) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (131) مخالفة السير بدون تراخيص، و  ( 9 ) مخالفات دراجة نارية، (22) مخالفة موقف عشوائى، (18) مخالفة شروط التراخيص.
 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

المرور

اداره المرور

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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