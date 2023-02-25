السيطرة على حريق بمحطة وقود في قنا دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب فى محطة وقود في قرية دنفيق التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد نشوب حريق فى محطة وقود في قرية دنفيق بمركز نقادة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في إحدى الكبائن الخاصة بتمويل السيارات ببنزين 92 بمحطة، نتيجة اصطدام عجلة شاحنة وقود بجسم معدني أثناء دخولها المحطة، مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامي، وتمت السيطرة على الحريق واخماده.

وأسفر الحريق عن إصابة محمد.ع، باختناق، وتم نقله إلى المستشفى، وتم عمل الإسعافات الأولية له، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.