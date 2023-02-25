السجن 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة ووالدها فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ا.ع" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ف.ا.ا"ونجلته "خ.ف.ا" وذلك بنشر صور وفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليهما بقيام المتهم بتصوير نجلته بهاتفه المحمول بغير علمها وتهديده لها بنشر الصور مقابل مبالغ مالية وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " م.ا.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات ،كما برأت12 آخرين بعد اتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ا.ج" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فقاموا بإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.