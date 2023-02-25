السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " م.ا.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات ،كما برأت12 آخرين بعد اتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ا.ج" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فقاموا بإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ا.ج" عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها "س.ا" بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهم بالتعدى عليها وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.