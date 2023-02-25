السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين باستعراض القوة في سوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "خ.ج" و"م.ص" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه "ص.ع" وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه أثر مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات مما أسفر عنها قيام المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليه وإصابته وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج ، قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.م.ع" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو كما عاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد أكياس الشابو كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزته وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.