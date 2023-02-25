اليوم السابع
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الرى تنظم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بإحدى مدارس بنى سويف

السبت، 25 فبراير 2023 01:31 م
الرى تنظم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بإحدى مدارس بنى سويف الرى تنظم ندوة توعية مائية حول ترشيد استهلاك المياه
كتبت أسماء نصار

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نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ندوة توعية مائية حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بمدرسة التعليم الأساسى بمدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف.
 
تناولت الندوة تعريف الطلاب بموقف مصر المائي والتحديات التي تواجه قطاع المياه والتأكيد على محدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية لثقافة الترشيد، مع توعية الطلاب بالسلوكيات الإيجابية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.
 
كما تم التعريف بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية، و توعية الطلبة بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وتوعية الشباب بالسلوكيات الايجابية لترشيد المياه وكذلك مجهودات الوزارة لرفع الوعى بقضايا المياه ومواجهة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية.
 
‏‎و تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.
 
‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية  .
 
 

الرى

الزراعة

المياه

الحفاظ على المياه

التربية والتعليم

بنى سويف



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