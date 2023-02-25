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البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى

السبت، 25 فبراير 2023 01:04 م
البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى طابع البريد
كتبت ـ هبة السيد

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أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابعا تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى، عملت خلالها المدينة على خدمة صناعة الإعلام والإنتاج الدرامي والسنيمائي؛ حيث إنها تعد أكبر كيان إعلامى وإنتاجي في منطقة الشرق الأوسط، وتضم مجموعة متنوعة من الاستوديوهات ومناطق التصوير المفتوحة.
 
جدير بالذكر، أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته  10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.
 
 
البريد
البريد

 


البريد

هيئة البريد

البريد المصري

البريد المصري يصدر طابع



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