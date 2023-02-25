اليوم السابع
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السبت، 25 فبراير 2023 06:00 ص
أكرم القصاص
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اعرف المشروعات القومية لدعم قرى حياة كريمة بمدينة إسنا فى 16 معلومة.. صور

السبت، 25 فبراير 2023 06:00 ص
اعرف المشروعات القومية لدعم قرى حياة كريمة بمدينة إسنا فى 16 معلومة.. صور جانب من الأعمال
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي هذا الصدد يتم العمل على قدم وساق فى مشروعات متنوعة جنوب الأقصر، والتى تشمل ما يلي:-

1.    استمرار العمل بمحطة الصرف الصحى بقرية النمسا 2

2.    استمرار العمل في تغويس محطات قرى الحليلة وزرنيخ والحلة

3.    العمل في المعالجة بغرف وخط انحدار قرى الحلة والكلابية

4.    العمل فى خط الإنحدار بمحطة رفع الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة

5.    إستمرار إنشاءات وحدة إطفاء قرية الدير

6.    أعمال تركيب كابلات الكهرباء بقرية الكيمان لربط محولات الكهرباء

7.    العمل فى محطة المعالجة بقرية الكلابية تابع لمجلس قروى الحلة

8.    صيانة وتركيب الكشافات أعمدة الإنارة بمدخل جزيرة راجح

9.    العمل بمشروع إنشاء الشادر بقرية الدير

10.  العمل في تنفيذ إنشاء مركز شباب الكيمان

11.  العمل في محطة الصرف الصحي بقرية توماس الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية

12.   إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا

13.   تركيب كشافات لطريق قرية الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية

14.تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا

15. العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة

16.  العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان

 

إستمرار العمل فى تغويس محطات قرى الحليلة وزرنيخ والحلة
إستمرار العمل فى تغويس محطات قرى الحليلة وزرنيخ والحلة

 

العمل بمحطة الصرف الصحى بالنمسا 2
العمل بمحطة الصرف الصحى بالنمسا 2

 

 

العمل فى المعالجة بغرف وخط إنحدار قرى الحلة والكلابية
العمل فى المعالجة بغرف وخط إنحدار قرى الحلة والكلابية

 

 

تواصل العمل بمحطة الصرف الصحى بالنمسا 2
تواصل العمل بمحطة الصرف الصحى بالنمسا 2

 

 

مشروعات قومية على أرض قرى إسنا
مشروعات قومية على أرض قرى إسنا

 


 



 

 


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