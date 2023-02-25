اليوم السابع
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استطلاع: أغلبية الناخبين الجمهوريين فى كاليفورنيا يفضلون ديسانتس على ترامب

السبت، 25 فبراير 2023 01:47 م
استطلاع: أغلبية الناخبين الجمهوريين فى كاليفورنيا يفضلون ديسانتس على ترامب ترامب وديسانتس
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا بوليتكو" الأمريكية إن أغلبية الناخبين الجمهوريين في كاليفورنيا يفضلون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على الرئيس السابق دونالد ترامب ، وفقًا لاستطلاع جديد شمل التفضيلات المحافظة المتغيرة قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية المتنازع عليها.

ويشير استطلاع معهد بيركلي للدراسات الحكومية الذي صدر يوم الجمعة إلى أن العديد من المحافظين مستعدون للتخلى عن الرئيس السابق متوقعا أن يكون ديسانتس الجمهوري الأكثر احتمالية لجذب الناخبين من ترامب. كما يعكس الاستطلاع أيضًا أخبار قاتمة لنائبة الرئيس كامالا هاريس حيث لا يزال الناخبون في الولاية التي ينتمي إليها الديمقراطيون فاترين بشأن آفاقها الرئاسية.

وسيختار الجمهوريون في كاليفورنيا ديسانتس مقابل ترامب في مباراة رئاسية مباشرة بفارق 17 نقطة ، وفقًا للاستطلاع. ولكن تتقلص هذه الميزة في مجال جمهوري يضم حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هالي ومتنافسين جمهوريين آخرين ، لكن ديسانتس لا يزال يتمتع بميزة واضحة على ترامب في هذا السيناريو. كما أن لديه أيضًا تصنيفًا أعلى بين الجمهوريين من الرئيس السابق.

ويمكن أن يلعب الناخبون الجمهوريون المسجلون في كاليفورنيا البالغ عددهم 5.2 مليون ناخب دورًا كبيرًا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عندما يختارون مرشحًا رئاسيًا في مارس المقبل. تقدم الانتخابات التمهيدية لحظة نفوذ رئيسية للناخبين الذين غالبًا ما يتم تهميشهم في سياسات الدولة ذات الكثافة الديمقراطية.

وسوف يسافر ديسانتس إلى كاليفورنيا الأسبوع المقبل لحضور حدث في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية. وبعد هذا الحدث ، من المقرر أن يتصدر الحاكم حملة لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في مقاطعة أورانج. كانت المقاطعة معقلًا جمهوريًا سابقًا تحولت إلى اللون الأرجواني (يمكن أن يحسمها الديمقراطيون أو الجمهوريون) في السنوات الأخيرة وستستضيف عدة سباقات في الخطوط الأمامية في عام 2024.

 

 


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انتخابات الحزب الجمهوري

دونالد ترامب

الانتخابات الرئاسية 2024



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