وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم 10 طلاب تميزوا فى منافسات نادى إديوميتر

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ ، 10 طلاب تميزوا في منافسات نادي إديوميتر، بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي، متمنيا مزيدا من المشاركات، ومزيدا من المنافسات، والوصول بها إلى أعلى درجات المنافسة على مستوى العالم، إيماناً بقدرات طلابنا وتميزهم.

وعقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا، بحضور المهندس حسن مشعل، مدير العلاقات العامة بإديوميتر، ونهال الدخيل، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وتامر وهدان، مدير إدارة التعليم الخاص، و موجهي العموم لمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، ومدير التجريبيات، وممثلي ومنسقي المدارس بكافة أنواعها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك لشرح استعدادا لإنطلاق منافسات الهيبو Hippo في اللغة الإنجليزية وKangaroo science للعام الجديد 2023 ،والتي تأتي في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدأ اللقاء بتقديم نهال الدخيل شرح مفصل للمسابقة وتاريخها والفروع التي تضمها وكيفية التسجيل بها وتوضيح الأهداف التعليمية والتربوية لتلك المسابقات التي أسماها اكتشاف الجانب الإبداعي لدى الطلاب مع إختلاف أعمارهم وخلق جيل يعتمد في تعلمه على سبل تختلف عن الحفظ والتلقين.

أشاد محمد عبد الله، بكافة الجهود التي تتوافق مع سياسة الوزارة في دعم الجانب الإبداعي، وتنمية واكتشاف قدرات الطلاب، ووجه حديثه للحضور من منسقي المدارس، مثمنا حضورهم وحرصهم على الاستفادة من تلك اللقاءات، ورغبتهم في إيصال الفكرة، ونقل محتوى تلك المسابقات غايتها إلى مدارسهم، وفتح الباب لتلقي كافة الأسئلة والاستفسارات من الحضور، وذلك لإزالة اللبس أو الغموض عن بعض النقاط التي قد تلتبس عليهم.