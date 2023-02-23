10 معلومات عن التعاون بين جامعة الإسكندرية وهال البريطانية فى البحث العلمى

التقى وفد جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ووفد جامعة "هال" البريطانية على أن يتم عقد اتفاق مشترك بين الجانبين فى المجالات العلمية المختلفة.

ويقدم " اليوم السابع" 10 معلومات عن الاتفاقية العلمية بين الجانبين:

1- التعاون سيتضمن إجراء أبحاث مشتركة خاصة فى المجالات المتعلقة بالطاقة النظيفة.

2- يتضمن التعاون مع مجال المياه بالتعاون مع كلية الهندسة

3- التعاون فى مجال البيئة البحرية، بالتعاون مع معهد علوم البحار

4- التعاون فى مجال قضايا المناخ.

5- التعاون فى المجالات الهندسية.

6- التعاون فى مجال وعلوم الكمبيوتر.

7- التعاون فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

8- التعاون فى مجال التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس.

9- الحصول على درجات علمية مشتركة بين الجامعتين.

10- تأهيل وإعداد الكوادر العلمية.