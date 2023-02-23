اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

10 معلومات عن التعاون بين جامعة الإسكندرية وهال البريطانية فى البحث العلمى

الخميس، 23 فبراير 2023 07:23 م
10 معلومات عن التعاون بين جامعة الإسكندرية وهال البريطانية فى البحث العلمى جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى وفد جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ووفد جامعة "هال" البريطانية على أن يتم عقد اتفاق مشترك بين الجانبين فى المجالات العلمية المختلفة.

 

ويقدم " اليوم السابع" 10 معلومات عن الاتفاقية العلمية بين الجانبين:

1- التعاون سيتضمن إجراء أبحاث مشتركة خاصة فى المجالات المتعلقة بالطاقة النظيفة.

2- يتضمن التعاون مع مجال المياه بالتعاون مع كلية الهندسة 

3- التعاون فى مجال البيئة البحرية، بالتعاون مع معهد علوم البحار

4- التعاون فى مجال قضايا المناخ.

5- التعاون فى المجالات الهندسية.

6- التعاون فى مجال وعلوم الكمبيوتر.

7- التعاون فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

8- التعاون فى مجال التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس.

9- الحصول على درجات علمية مشتركة بين الجامعتين.

10- تأهيل وإعداد الكوادر العلمية.

 


الاسكندرية

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندرية

اخبار الجامعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة