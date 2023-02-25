إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي، وأخري ملاكي، بطريق "طامية_الروضة" بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم الإستقبال والطوارئ، بمستشفي طامية المركزي، استقبل 7مصابين، وتبين أنهم أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي، وأخري أجرة بطريق " طامية_ الروضة" ، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان الطريق السياحي لبحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .