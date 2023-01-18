إصابة شخص فى حريق منزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بالفيوم  

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطن في حريق شب إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل فى قرية طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب لمستشفي طامية المركزي، وتم إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان حريق شب بمنزل بشارع النهضة بمركز طامية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، وتبين أنه شب بسبب أسطوانة بوتاجاز، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، وتبين إصابة مواطن، وتم نقله إلى مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

وكان أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق القاهرة - الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة - الفيوم"، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة وقع بطريق "القاهرة - الفيوم"، وعلي الفور انتقلت قوة من اشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت قرية معجون، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعي محمد م ع 26 سنة، وأنه توفي متأثرا بإصابته بحالة إختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .