إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق نصر النوبة بأسوان

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أحدهما ملاكى والأخرى أجرة، بطريق نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم، السبت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم إمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارة ملاكى والأخرى ميكروباص على طريق "بلانة - أبوسمبل" بالقرب من ملف أدندان بمركز نصر النوبة، وتم الدفع ب4 سيارات إسعاف لموقع الحادث.
وأسفر الحادث، عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
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