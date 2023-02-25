اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق نصر النوبة بأسوان

السبت، 25 فبراير 2023 04:45 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق نصر النوبة بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أحدهما ملاكى والأخرى أجرة، بطريق نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم، السبت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم إمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارة ملاكى والأخرى ميكروباص على طريق "بلانة - أبوسمبل" بالقرب من ملف أدندان بمركز نصر النوبة، وتم الدفع ب4 سيارات إسعاف لموقع الحادث.
 
وأسفر الحادث، عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
 
 
 
 

 


حادث

طريق نصر النوبة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة