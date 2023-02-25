محافظ أسوان: إنهاء أكثر من 70 % بمشروعات البنية التحتية

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، اليوم، السبت، جهودها المكثفة لتنفيذ أعمال خطة الرصف بمختلف المدن والمراكز، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية، لتتواكب مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المحاور المرورية والكبارى الجديدة ، وخاصة كوبرى خزان أسوان البديل ، وكوبرى السيل العلوى.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، فى بيان صحفى، أنه تم إنهاء أكثر من 70 % بمشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ خطة أعمال الرصف ، لافتاً بأنه فى إطار خطة وزارة النقل تم إنهاء 90.5 % من كوبرى السيل العلوى ، وأيضاً 91.8 % من كوبرى المضيق العلوى.

وأضاف، أنه تم إنهاء حوالى 81 % من محور وكوبرى خزان أسوان البديل ، بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم ، وطريق كيما / السماد ، لتكتمل بذلك منظومة المحاور المرورية الجديدة والتى تربط أحياء غرب وشرق وجنوب بالمداخل الرئيسية شرقاً وغرباً مما يساهم فى سيولة الحركة المرورية داخل مدينة أسوان ، فضلاً عن الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين بتقليل الحوادث.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم رصد 105 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق الداخلية ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بأطوال تصل لنحو 53.5 كم ، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تنفيذ أعمال الرصف بمختلف مدن المحافظة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ خطة رصف الطرق داخل القرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .