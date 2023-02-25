إزالة الإشغالات بدسوق وحملات على التكاتك وإحلال وتبديل خطوط المياه.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة ومركز دسوق عدد من الحملات، واستكمال عدد من المشروعات الخدمية، وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، متابعا استكمال الأعمال القائمة بالمشروعات بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023 بشارع سعد، الدلتا القديم المستعمرة.

وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق شارع سعد ، الدلتا القديم المستعمرة، وجرى رفع ميزان بشارع سعد، واستكمال الأعمال بمراجعة البنية التحتية والقيام بأعمال تغيير وإحلال وتبديل مواسير خطوط المياه الاسبستوس واستبدالها بمواسير صحية وخطوط 8 بوصات بالإضافة إلى استكمال الوصلات المنزلية بشارع سعد بالتوازي مع الوصلات الفرعية بشارع سعد، كما تم تفقد العمل بالأعمال التمهيدية والقرمة بالشوارع الفرعية بالمستعمرة وبدء توريد طبقة الأساس" السن" ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023، كما تفقد سير العمل بشارع الدلتا واستكمال أعمال إحلال وتجديد وتغطية وتوسعة معدية مصرف شارع الدلتا القديم ضمن الخطة الاستثمارية.

وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع الإشغالات والتعديات أمام المحلات بكافة أنواعها بشارع سعد، وساحة الغلال والجمهورية والشوارع الفرعية، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع، اضافة لازالة جميع الاحبال والعشوائيات من على أعمدة الكهرباء بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع رئيس قسم مرور دسوق للقيام بحملة مرورية على التكاتك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفات المرورية الحملة بحضور محاسب وليد فاروق نائب رئيس المدينة للإشغالات والإزالات والعاملين بقسم الإشغالات.



متابعة استكمال المشروعات



الاعمال الجارية لتغيير خط المياه



تغيير مواسير المياه