أكثر من 5 آلاف قطعة جديدة.. معرض جديد للملابس بسعر رمزي لطلاب جامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية بالتعاون مع إحدى الجمعيات، وذلك صباح يوم الاثنين 27 فبراير، بمبنى قاعات الامتحانات.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص الجامعة على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت ، إن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة ملابس جديدة مختلفة الأنواع وذات جودة عالية بهدف التخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس، مؤكدًا أن جامعة القاهرة مع بداية الفصل الدراسي الثاني نظمت أكثر من معرض ملابس للطلاب لتخفيف الأعباء المالية عليهم وعلى أولياء أمورهم، التزاما من الجامعة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم معرض الملابس يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تحرص الجامعة على تنظيمها باستمرار طوال العام الدراسي وتستهدف توفير الملابس الجديدة للطلاب، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة افتتحت الأسبوع الماضي المعرض الخيري للملابس بسعر رمزي تكافلي بالتعاون مع عدد من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي تساهم في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتوعية المتكاملة للفئات الأكثر استحقاقًا من أجل خدمة وتنمية المواطن المصري، كما افتتحت عدة معارض أخرى بالمدن الجامعية وفي الحرم الجامعي.