اليوم السابع
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السبت، 25 فبراير 2023 04:32 م
أكرم القصاص
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أكبر شركة نفط بولندية تعلن توقف إمدادات روسيا من النفط إلى بولندا

السبت، 25 فبراير 2023 04:11 م
أكبر شركة نفط بولندية تعلن توقف إمدادات روسيا من النفط إلى بولندا شركة نفط- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت أكبر شركة نفط في بولندا "بي كيه إن أورلين"، اليوم السبت، أن روسيا أوقفت إمداداتها من النفط إلى بولندا عبر خطوط إمداد "دروجبا".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دانييل أوباجتيك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" -بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن "روسيا أوقفت إمداداتها من النفط إلى بولندا، لكننا كنا مستعدين لذلك وبالفعل استطعنا تأمين إمدادات بديلة".

وأكد أوباجتيك أن "شركة أورلين تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر"، مؤكدا أن المستهلكين لن يتأثروا بما حدث.

يالذكر أن خط أنابيب النفط دروجبا، الذي يمد بولندا وألمانيا والمجر والتشيك وسلوفاكيا بالنفط، تم إعفائه من عقوبات الاتحاد الأوروبي لمساعدة تلك البلدان على تلقي إمداداتها من النفط.

وذكرت الصحيفة أن النفط الروسي يمثل حوالي 10% من إمدادات بولندا النفطية بعد أن خفضت وارسو وارداتها من موسكو في أعقاب إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

 


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