اليوم السابع
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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 02:57 م
أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:
 
- الطماطم بسعر 8 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 11.5 جنيه.
‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيهات.
‏‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار 9.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 8 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
- فاصوليا 24 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
‏‎‏- جوافة 9 جنيهات.
-رمان 10 جنيهات.
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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