أبرز المسببات الشائعة للصداع النصفى.. اعرفها لتتجنبها

كتبت نهير عبد النبى

إذا كنت عرضة للإصابة بالصداع النصفي فأنت تعلم جيدًا الأعراض التى قد تزعجك وحتى أعراض الصداع النصفي الخفيفة يمكن أن تعطل يومك بالكامل.

وحسب ما ذكره موقع houstonmethodist يمكن أن تختلف أعراض الصداع النصفي وشدته من شخص لآخر على الرغم أن البعض يعتقد أن الجينات تلعب دورًا مهمًا، إلا أن السبب الكامن وراء الصداع النصفي غير مفهوم تمامًا، كما أنه ليس السبب الذي يجعل بعض الناس أكثر عرضة لتطويرها من غيرهم، الأشخاص المعرضون للصداع النصفي لديهم روابط وظيفية أقوى بين الجهاز العصبي اللاإرادي ومراكز الألم في الدماغ.

وهناك مسببات شائعة للصداع النصفي يجب عليك ان تتجنبها 1: الإجهاد سواء كان ذلك بسبب مشاكل في العلاقة أو العمل أو أموالك أو أي شيء آخر ، فإن التوتر هو سبب كبير للصداع النصفي.

2: تقلبات الهرمونات بالنسبة للنساء، فإن انسحاب الإستروجين الذي يحدث بعد الدورة الشهرية وبعد الإباضة يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي، في بعض الحالات، يمكن استخدام موانع الحمل الفموية أيضًا.

3: التغييرات في روتينك حتى الانحرافات الطفيفة في جدولك اليومي، والتي قد تبدو غير مهمة، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على دماغ الصداع النصفي.

التغييرات الدنيوية مثل التأخر في تناول وجبة أو تخطي واحدة تمامًا يمكن أن تدفع الشخص إلى حافة الهاوية، يمكن لنمط النوم المتغير أيضًا أن يكون أكثر إشكالية لعمال الورديات ، مثل الممرضات وسائقي الحافلات وضباط الشرطة وغيرهم".

4: الأطعمة والمشروبات حوالي ربع مرضى الصداع النصفي لديهم طعام أو شراب محفز، ونحن نعلم أن الأطعمة التي تحتوي على النتريت والتيرامين، على وجه التحديد ، يمكن أن تؤدي إلى هذا الصداع."



تشمل الأطعمة والمشروبات المعروفة بإثارة الصداع النصفي ما يلي: -الشيوكولاتة

-الجبن

-المكسرات

-اللحوم المصنعة

-لحوم مدخنة

-فواكه مجففة

-التوابل والمحليات الاصطناعية (وأي مخللات يمكن استخدامها فيها)

يجب على مرضى الصداع النصفي الذين يعتقدون أنهم قد يكون لديهم محفزات غذائية أن يفكروا في الاحتفاظ بمفكرة عن الأعراض الغذائية أو استخدام تطبيق لتتبع الصداع النصفي.

5: الروائح والأضواء الساطعة تكون بعض أدمغة الصداع النصفي أكثر حساسية للمنبهات الحسية القوية ، بما في ذلك:

-شموع معطرة

-عطور

-دخان

-أضواء ساطعة

إذا استمرت نوبات الصداع النصفي لديك في كثير من الأحيان أو استمرت في الحدة ، فقد يحيلك طبيب الرعاية الأولية إلى طبيب أعصاب لإجراء تقييم أكثر شمولاً. قد يوصي طبيب الأعصاب أيضًا بخيارات علاج إضافية للصداع النصفي، مثل البوتوكس والأجسام المضادة وحيدة النسيلة.