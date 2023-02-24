100 إمام بوزارة الأوقاف يزورون المتحف القومى للحضارة

كتب ـ محمد أسعد

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا يضم 100 من الأئمة المتميزين من وزراة الأوقاف ، وذلك في إطار حرص المتحف على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع والتواصل معهم لتعريفهم بتراثهم الحضاري.



زيارة وفد من الأئمة للمتحف القومي للحضارة

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف يحرص على استقبال زائريه من جميع الفئات والمؤسسات والجهات المجتمعية المختلفة، والعمل على إنجاح زيارتهم بالشكل الذي يحقق هدف المتحف كمنارة ثقافية، للتعريف بعظمة وتفرد الحضارة المصرية على مر العصور، وذلك من خلال معروضاته التى تعبر عن الديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية، وهو ما يعكس تاريخًا من التسامح إمتازت به مصر على مر العصور ومازال متواصلا يشع بنوره حتى الآن.



وفد وزارة الأوقاف بالمتحف القومي للحضارة

واصطحب وفد الأئمة إبراهيم حامد أمين متحف، في جولة داخل القاعات المختلفة للمتحف، شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، قدم لهم شرحًا تفصيليًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.



أئمة الأوقاف يتابعون مقتنيات متحف الحضارة المصرية

وفي نهاية الزيارة، أعرب الأئمة عن سعاتهم بهذه الجولة الثرية، وشعورهم بالفخر تجاه عظمة هذا الصرح العظيم الذي يحكي تاريخ بلادهم على مر العصور، وإعجابهم بالقطع الأثرية الفريدة، وخاصة معروضات قاعة العرض المركزى من بينهم «المحمل» الذى يرجع لعصر الخديوى عباس حلمى الثانى، وكسوة الكعبة الشريفة «باب التوبة» وهى آخر كسوة خرجت من مصر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962م، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.