اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:00 م
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ختام دورة تدريبية لإعداد القيادات الدينية على تناول القضايا السكانية والصحية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 07:24 م
ختام دورة تدريبية لإعداد القيادات الدينية على تناول القضايا السكانية والصحية جانب من الدورة
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزراة الأوقاف، أنه في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي ضوء التعاون بينها وبين المجلس القومي للمرأة، عُقدت دورة تدريبية نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية في ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار"، في الفترة من (29 - 31/ 8/ 2022)، وقد تم خلال الدورة تدريب 100 إمام من أئمة الأوقاف المتميزين على تناول القضايا السكانية والصحية.
 
وشهد ختام الدورة وتسليم الشهادات للأئمة المتدربين الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة ممثلًا لوزارة الأوقاف، والدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق، وإيزيس محمود مدير عام تخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة سابقًا ممثلين للمجلس القومي للمرأة.
 
ختام دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية
ختام دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية

دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية
دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية

دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية
دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية

كلمة مدير أوقاف القاهرة
كلمة مدير أوقاف القاهرة

 


الزيادة السكانية

المجلس القومى للمرأة

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