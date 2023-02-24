وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد المساجد لمتابعة استعدادات شهر رمضان

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عددا من المساجد اليوم الجمعة، شملت مساجد إدارة (وسط - غرب - محرم بك)، لتفقد أحوالها ومدى جهزيتها لإقامة الشعائر، واستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا أن مهمتنا هي إعداد بيوت الله، إعداداً يليق بضيوف الرحمن.

كما انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف و الأزهر الشريف، من مسجد سيدي أحمد المتيم لاداء خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "الصدق في الأقوال والأفعال" بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة

والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة وقد أدى الشيخ سلامة خطبة الجمعة بمسجد سيدي احمد المتيم.

كما انطلقت أيضا حملة نظافة موسعة شملت عددا من مساجد الادارات الفرعية المواصلة جهود تنظيف وإعداد المساجد استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.