وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسريب غاز داخل شقة بطنطا

توفي 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة حدوث تسريب غاز داخل شقتهم بمنطقة ترعة الشيتي بطنطا بمحافظة الغربية، انتقلت سيارتي إسعاف ، وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ بحدوث تسريب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة ترعة الشيتي.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين حدوث تسريب غاز داخل شقة سكنية، ووفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة مواطن وزوجته ونجلهما بداخلها.

تم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.