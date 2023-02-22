العثور على جثة مجهولة فى ترعة القاصد بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحريات لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية طافيه بمياه ترعة القاصد بطنطا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة القاصد بطنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشخص يرتدى ملابسه كاملة.

تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم بالتعدى على طالب بالتعدى بسلاح أبيض، واصابته بجروح قطعية بالغة بسبب خلافات بينهما بقرية بشبيش مركز المحلة بمحافظة الغربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية بشبيش مركز المحلة.

وبالفحص تبين قيام طالب بالتعدى على زميله بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية بسبب خلافات سابقة بينهما، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.