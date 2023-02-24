هل يختلف تأثير مرض السكرى على النساء عن الرجال؟ خبراء صحة يوضحون

كتبت ميرفت رشاد

مرض السكرى هو أحد تلك الأمراض المزمنة التي تنتشر بشكل كبير في البلدان حول العالم، تتضمن الحالة مستويات عالية من السكر في الدم يمكن أن تضر بأجزاء حيوية من الجسم بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والفشل الكلوي والعمى والسكتة الدماغية، فى السطور التالية نوضح تأثير مرض السكري على النساء، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

تأثير مرض السكري على صحة المرأة

1. قالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا ، إن النساء المصابات بداء السكري الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأضافت إنه عندما يتعلق الأمر بالنساء، فإن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنحو أربع مرات بينما يزيد عامل الخطر بمقدار الضعف عند الرجال، و أن ما يقرب من ثلثي النساء المصابات بالسكري يموتن بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

2. كشفت أخصائية التغذية، أن النساء المصابات بداء السكري لديهن أيضًا مستويات أقل من البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) ، وهو كوليسترول جيد في الأساس، أن هؤلاء النساء لديهن مستوى عالٍ من الدهون الثلاثية أو الدهون في دمائهن.

3. وأوضحت ، أن مرض السكري يرتبط في كثير من الأحيان بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فإن المرض يجعل النساء أكثر عرضة لأمراض القلب بعد انقطاع الطمث، هذا لأن مرض السكري "يلغي الآثار الوقائية لهرمون الاستروجين على قلب المرأة قبل انقطاع الطمث" بخلاف ذلك ، يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى الاكتئاب وأمراض الكلى والعمى لدى النساء.

4. تعاني النساء المصابات بداء السكري من عدم انتظام الدورة الشهرية ، خاصة عندما لا يتم التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم، كما وُجد أن التهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة المهبلية شائعة لدى النساء اللاتي يعانين من المرض المزمن.