هبوط 13 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.5%، أعقبهما الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.3%، يليه قطاعات العقارات، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.9%، 3.6%، 3%، على التوالي، وهبطت قطاعات مواد البناء، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.8%، 2.7%، 2.5%، على التوالي.

وانخفض قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، 2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، 0.5%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه بنسبة 1.7%، 0.5%، 0.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 27.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.079 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 678 مليار جنيه إلى 657.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205 مليار جنيه إلى 200.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 883 مليار جنيه إلى 858.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.