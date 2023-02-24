اليوم السابع
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هبوط 13 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة، 24 فبراير 2023 04:24 م
هبوط 13 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.5%، أعقبهما الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.3%، يليه قطاعات العقارات، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.9%، 3.6%، 3%، على التوالي، وهبطت قطاعات مواد البناء، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.8%، 2.7%، 2.5%، على التوالي.
 
وانخفض قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، 2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، 0.5%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه بنسبة 1.7%، 0.5%، 0.4%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 27.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.079 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 678 مليار جنيه إلى 657.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205 مليار جنيه إلى 200.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 883 مليار جنيه إلى 858.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.
 

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