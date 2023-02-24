نصائح خبراء التربية لنمو طفلك بالطريقة الصحيحة

كتبت فاطمة خليل

السنوات القليلة الأولى من حياة الطفل حاسمة لصحته ونموه، يحتاج الأطفال إلى النمو في بيئات يتم فيها تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والعاطفية والتعليمية، كما أن التغذية المناسبة والتمارين الرياضية والنوم لها تأثير كبير على نمو الطفل ، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لنمو طفلك وتطوره بالطريقة الصحيحة، بحسب موقع "Health".

إن تنمية الطفل هي عملية مرحلية توفر فرصًا للأطفال للتعلم والنمو جسديًا وعاطفيًا، الآباء مسئولون عن النمو الاجتماعي والعاطفي والأخلاقي والمعرفي لأطفالهم.

ما هو الدور الذي تلعبه المسئولية في تنمية الطفل؟

عندما يُعطى الأطفال توجيهات من الوالدين فيما يتعلق بالأعمال المنزلية التي يجب إنجازها، فإنهم يصبحون أكثر وعياً بمحيطهم.

الأطفال الذين لا يظهر لهم كيف أو ما يجب القيام به يتطور لديهم عدم احترام للآخرين من حولهم، مما يؤدي إلى سلوك غير مقيد أتعس جزء هو أننا نساهم في هذه الحلقة بعدم تعليم أطفالنا أي شيء!

5 نصائح يجب وضعها في الاعتبار من أجل نمو طفلك

فيما يلي خمس طرق بسيطة وعملية ومعتمدة علميًا لمساعدة طفلك على النجاح في المستقبل.

1. تواصل مع طفلك

وفقًا لخبراء تنمية الطفولة المبكرة ، يجب أن نشجع الأطفال على التحدث وقبوله كحوار حقيقي استمع إلى الأصوات والإشارات ولاحظ أنشطة طفلك وتفاعل معها كلما زاد عدد الكلمات التي يتعرض لها طفلك ، زادت مفردات طفلك في سن الثانية وما بعدها يجب ألا تتجاهل حديث طفلك وأن تأخذ الأمر على محمل الجد لأنه ضروري لنمو طفلك.

2. اقرأ لطفلك لمساعدته على تطوير مهاراته اللغوية

يولد الأطفال على استعداد للتعلم! هل تعلم أن الطفل يمكنه التعرف على كل صوت من كل لغة في سن الثالثة؟ لذا ، فإن قراءة طفلك ستساعده على تطوير مهاراته اللغوية. يمكن أن تساعد الصور والرسوم التوضيحية أيضًا استفسارات بسيطة مثل "ماذا يرتدون؟" و "كم هناك؟" ستثير اهتمام طفلك باللغة.

3. تحسين مهارات الاتصال الخاصة بك

يعد تعلم كيفية تطوير تفاعلات رائعة مع الآخرين جزءًا مهمًا من النمو إلى شخص إيجابي ، وكل هذا يبدأ في المنزل. بصفتك أحد الوالدين ، فإن تدريب أطفالك على مهارات الاتصال الممتازة سيساعدهم على النجاح في العديد من جوانب حياتهم في المستقبل.

4. خذ الترفيه على محمل الجد

الأطفال الصغار يتعلمون دائمًا يتعلمون المهارات الحياتية الحاسمة أثناء اللعب جرب لعبة "تخيل" مع أطفالك حيث يلعبون مع شخص آخر وقد يستوعبون مشاعر الآخرين.

سوف يتعلمون أيضًا كيفية اللعب مع الآخرين والتفاوض. سيؤدي إشراك طفلك في بعض أوقات اللعب المجانية مع نفسك أو مع أطفال آخرين إلى تعزيز الإبداع وتطوير اللغة. سيساعدهم هذا أيضًا على تعلم التعبير عن أنفسهم بصوت أعلى.

5. جرب تقنيات الأبوة والأمومة المختلفة

الأبوة والأمومة قد تتخذ أشكالا مختلفة. ومع ذلك ، فإن بعض أساليب الأبوة والأمومة الإيجابية تعمل بشكل جيد عبر العائلات والمواقف المتنوعة عندما يتعلق الأمر بتقديم الرعاية التي يحتاجها الأطفال ليكونوا سعداء، فضلاً عن النمو والتطور بشكل صحيح.

فحص تحليل حديث المعلومات الواردة في المجلات العلمية لتحديد ما يصلح واكتشف الطرق التالية التي يمكن للوالدين من خلالها المساعدة في النمو الصحي لأطفالهم:

* الاستجابة للأطفال

* إبداء الدفء والتعاطف

* وجود روتين وأنظمة في المنزل

* القراءة للأطفال والتحدث معهم

* المساعدة في الصحة والسلامة

* تأديب حازم لكنه ليس قاسياً

يمكن للوالدين الذين يطبقون هذه الاستراتيجيات مساعدة أطفالهم على أن يكونوا أصحاء وآمنين وناجحين في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك النجاح العاطفي والسلوكي والمعرفي والاجتماعي.