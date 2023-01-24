النظام الغذائي أثناء الحمل قد يؤثر على نمو الطفل العصبي لاحقًا

كتبت فاطمة ياسر

النظام الغذائي الصحي الشامل للأم يدعم نمو الطفل العصبي ، حيث كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة توركو هذا الأمر.

فتعتبر صحة الأم وأسلوب حياتها أثناء الحمل من العوامل الهامة المنظمة لنمو الطفل العصبي، و فحصت الدراسة الأم والطفل التي أجريت في جامعة توركو ومستشفى جامعة توركو في فنلندا كيف يؤثر سكري الحمل والسمنة والنظام الغذائي أثناء الحمل على النمو العصبي للأطفال البالغين من العمر عامين.

ودرس البحث تطور المهارات المعرفية واللغوية والحركية للأطفال، و تم تحديد سمنة الأمهات عن طريق تخطيط تحجم الهواء بالإزاحة وسكري الحمل باختبار تحمل الجلوكوز الفموي، و تم تقييم المدخول الغذائي أثناء الحمل من خلال مؤشر جودة النظام الغذائي واستبيانات استهلاك الأسماك.

فكان النمو العصبي للأطفال في بياناتنا في النطاق الطبيعي، وأظهرت نتائج أبحاثنا أن الأطفال البالغين من العمر عامين الذين تم تشخيص أمهاتهم مصابات بسكري الحمل لديهم مهارات لغوية أضعف من الأطفال الذين لم يتم تشخيص أمهاتهم بسكري الحمل ، وهذا ما تقوله الباحثة الدكتوراه لوتا ساروس من معهد الطب الحيوي في جامعة توركو.

بالإضافة إلى ذلك ، اكتشفت الدراسة أن ارتفاع نسبة الدهون في جسم الأم مرتبط بضعف المهارات الإدراكية واللغوية والحركية لدى الأطفال.

فالسكري والسمنة أثناء الحمل ، وكتلة الدهون المرتفعة في الجسم على وجه الخصوص ، لها آثار غير مواتية على التمثيل الغذائي للأم وتزيد من الالتهابات في الجسم. في الواقع ، هذه هي الآليات المحتملة التي من خلالها تؤثر العوامل الضارة على نمو الطفل العصبي.

وكشفت الدراسة أيضًا أن الجودة الغذائية الأفضل لنظام غذائي للأم ارتبطت بتطور لغوي أفضل للطفل. تم اكتشاف اكتشاف مماثل أيضًا بين استهلاك الأم للأسماك والنمو العصبي للطفل.

وتشير النتائج إلى نفس النتيجة التي مفادها أن النظام الغذائي الجيد يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة توجد ، على سبيل المثال ، في الأسماك، تعمل الدهون اللينة غير المشبعة ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية ، على تعزيز النمو العصبي للأطفال.