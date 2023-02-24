مياه الأقصر تنتهى من برنامج تدريبى حول أداء المحطات وشبكات الصرف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الأقصر، عن الانتهاء من فعاليات برنامج تدريبي حول أداء المحطات وشبكات الصرف، بحضور ممثلين من 5 شركات بالصعيد، وذلك تحت رعاية اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفي إطار حرص الإدارة العليا على استكمال تدريب وتأهيل مديري المحطات والشبكات.

وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي (إدارة الأداء التشغيلي للمحطات والشبكات الصرف الصحي) بمركز تدريب شركة الأقصر في الفترة من 19 فبراير وحتى 23 فبراير الجارى، وذلك تحت إشراف الشركة القابضة بحضور نسمة ماهر عطا الله - تدريب الشركة القابضة - وبحضور ممثلين لعدد 5 شركات تابعة (بنى سويف - المنيا - أسيوط- سوهاج - أسوان).

وأشاد المحاضر الدكتور كمال حسن غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل السابق، واستشارى التدريب بالشركة القابضة، باهتمام وتعاون كافة المشاركين من شركات المياه خلال فترة التدريب، فيما قدم حسام فاروق محمد مدير عام التدريب لشركة الأقصر، الشكر والتقدير لجميع المشاركين بالبرنامج التدريبي، حيث قام بتسليم الشهادات التدريبية لكافة الحضور فى نهاية البرنامج.

وفى نفس السياق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أنه فيما يتعلق بالأعمال المتعارضة مع محور شمال الأقصر، تم نقل عدد من خطوط مياه الشرب والأعمال التى تقدر بـ 3.50 كيلو متر قطر 4 بوصة، وخط بمسافة 1 كيلو متر قطر 8 بوصة، وخط بمسافة 3.250 كيلو متر قطر 6 بوصة، وذلك من إجمالى الأعمال والتى تقدر بتكلفة 42 مليون جنيه بإدارتي القرنة وشمال الأقصر، وذلك ضمن مشروع نقل المرافق المتعارضة مع إنشاء المحور.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه بلغت نسبة تنفيذ المشروع 70%، وجارى العمل على سرعة إنهاء أعمال نقل المرافق، وذلك فى إطار استكمال أعمال المحور، والذى يعد واحد من أهم المشروعات القومية بمحافظة الأقصر لخدمة المواطنين، وفى إطار عملية الربط بين شرق وغرب المحافظة.