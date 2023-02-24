جامعة الأقصر تعقد المجلس الأعلى للجامعات غدا.. وتنظم جولة بالمعالم الأثرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفد رؤساء الجامعات المصرية، على هامش تنظيم الجامعة، المجلس الأعلى للجامعات، والمقرر انعقاده غدا السبت، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تنظيم جولات لهم في المعالم الأثرية بالمحافظة.

ومن جانبه، رحب الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، بوفد رؤساء الجامعات، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين؛ ثم رافقهم في جولة سياحية لزيارة معالم المدينة، مؤكداً على أن الجامعة استهدفت تنظيم برنامج سياحي لوفد رؤساء الجامعات قبيل انعقاد المجلس، وذلك للترحيب بوجودهم على أرض مدينة الشمس، وزيارة كافة المزارات السياحية والأثرية، التي تضمها مدينة الأقصر بين جنباتها وذلك في إطار دعم حركة القطاع السياحي متمنياً لهم إقامة طيبة.

وأوضحت الدكتورة شيماء عبد الستار، مستشار رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، أن الجولة شملت زيارة آثار البر الغربي لمدينة الأقصر، ومن بينها زيارة معبد الملكة حتشبسوت، ومعبد الدير البحري، وتمثالي ممنون، ومتحف التحنيط، وحضور عروض الصوت والضوء، لافتةً إلى أن اليوم الثاني من برنامج الزيارة يتضمن، جولات حرة، ومزارات البر الشرقي بالأقصر.

ورافق وفد التعليم العالي خلال الجولة بالمعالم الأثرية فى الأقصر، أساتذة كلية الآثار بجامعة الأقصر، وهم كل من الدكتورة شيماء عبد الستار، والدكتور عز عرابي، والدكتور محمود الجبلاوي، والدكتورة أهداب محمد، وتولى الدكتور عز عرابي، شرح تاريخ الحضارة المصرية للوفد، خلال الزيارة.

وكان قد وقع الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بروتوكول تعاون مشترك بهدف الاستفادة القصوى من إمكانيات الجامعتين من أجل المشاركة والتعاون، فى دعم وخدمة العملية التعليمية، الأكاديمية، والعملية، وفقًا لحاجة العمل بمحافظة الأقصر، والعمل على تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030.



جامعة الأقصر تستعد لعقد المجلس الأعلى للجامعات غداً



جولة لرؤساء الجامعات بالمعالم الأثرية فى الأقصر



جولة لرؤساء الجامعات بمعبد الملكة حتشبسوت



رحلة لرؤساء الجامعات فى المعابد الفرعونية بالأقصر