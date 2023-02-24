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مصر تُطلق القمر الصناعى "حورس 1" للاستشعار عن بُعد من الصين

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:40 م
مصر تُطلق القمر الصناعى "حورس 1" للاستشعار عن بُعد من الصين اطلاق قمر صناعى
ماجد تمراز

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أعلن الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، نجاح مصر في إطلاق القمر الصناعي "حورس 1" من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، حاملا على متنه كاميرا عالية الجودة.

وقال صدقي خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الإخبارية بالقناة الأولى، أن قمر "حورس 1" تم بناؤه في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.

وأضاف: "بين مصر والصين تعاون كبير للغاية في مجال الفضاء، وإطلاق الأقمار الصناعية، كما نؤسس مركزا لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، فالقمر حورس 1 بداية من مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد، ويجري تطويرها من خلال مشاركة كاملة من فريق من خبراء مصريين وخبراء صينيين، لتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، كما نحقق كل متطلبات برنامج الفضاء المصري".

وتابع: "القمر حورس 1 قمر صناعي للاستشعار عن بعد، ويحمل على متنه كاميرا تصوير عالية الدقة، ونخدم بذلك كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، إلى جانب تحقيق كل متطلبات التنمية المستدامة".


القمر الصناعى

حورس 1

القمر الصناعى المصرى

وكالة الفضاء المصرية

القمر الصناعى حورس



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