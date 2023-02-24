مصرع 3 أشخاص فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حوادث متفرقة، بمحافظة المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص يبلغ من العمر 13عاما، مقيم بإحدي قرى مركز مطاي شمال المنيا ، وأفادت النحريات الأولية أن سبب الحادث السقوط من الدور العلوي، نتيجة عدم توازنه وعلى الفور تم نقل الجثمان تحت تصرف النيابة العامة الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص يبلغ من العمر 12 عام طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم بتحدي قري العدوه متأثرا بصعق تيار كهربائي، داخل منزلة.

وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

فيما لقي سائق مصرعه، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى شمال قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع ، سائق ومقيم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة