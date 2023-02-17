تعرف على شروط شغل وظيفة سكرتير وحدة محلية بمركز سمالوط فى المنيا

ينشر "اليوم السابع" شروط اختيار سكرتير وحدة محلية بمركز سمالوط شمال المنيا ، بعد إعلان الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط عن الاحتياج لسكرتير للوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدة.



وجاءت الشروط كالآتى..

1- أن يكون من العاملين بالوحدة المحلية بسمالوط او الوحدات القروية

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عالى مناسب

3- أن يكون حاصالا على الدرجة الثالثة

4- مجموعته النوعية من وظائف التنمية الإدارية

5- بيان حالته الوظيفية من جهة العمل.

ومن ناحية أخرى تواصل الوحدة المحلية تنفيذ حملات النظافة فى الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق حى جنوب المدينة، حيث تم رفع 310 أطنان قمامة و45 طن أتربة من الشوارع والميادين بأحياء مدينة سمالوط من مقلب الوسيط والشيخ أحمد والمطافي والسلخانه والحديد والصلب وبرج الإذاعة والتليفزيون والمحيط وسينا كولا أرض أبوسيدهم والصرماني وعزبة بنيامين والحينة ويعقوب البحرية والقبلية وعزبه الباشا والمدرسة التجريبية.