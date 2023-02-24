وبحسب بيان الحماية المدنية الجزائرية، وقع أغلب الضحايا من الأطفال الذين كانوا في رحلة سياحية عبر حافلة انحرفت وسقطت في منحدر بالطريق الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

وأضاف البيان أن المعاينة الأولية أثبتت وقوع عطل في نظام فرامل الحافلة، مما أدى إلى سقوطها بأحد المنحدرات بعمق 150 مترا.

من جانبه.. بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، برسالة تعزية إلى عائلات ضحايا حادث المرور في ولاية البويرة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.