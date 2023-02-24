اليوم السابع
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الجمعة، 24 فبراير 2023 04:12 م
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مصرع عامل وإصابة طالب انقلبت بهما سيارة ملاكي وسقطت بترعة في كفر شكر

الجمعة، 24 فبراير 2023 04:02 م
مصرع عامل وإصابة طالب انقلبت بهما سيارة ملاكي وسقطت بترعة في كفر شكر اسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، بحادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة كفر مروان بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفي والمصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتقديم العلاج للمصاب وعمل إنعاش قلبي له، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، والاستعلام عن حالة المصاب.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى كفر شكر التخصصي، باستقبال جثة عامل، وطالب مصاب بتوقف بعضلة القلب وتم عمل إنعاش قلبي له واستجاب، إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم وسقوطها بترعة كفر مروان دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "إ م أ"، 19 سنة، عامل، متوفي إثر توقف بعضلة القلب، وإصابة "م م ف"، 16 سنة، طالب، مصاب بتوقف بعضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي له واستجاب، مقيمين دائرة المركز، وذلك أثناء قيادة المتوفي سيارة ملاكي أمام قربة العرب دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد المتوفي ما أدي إلى انقلاب السيارة وسقوطها بترعة كفر مروان دائرة المركز.

جرى نقل المتوفي والمصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتقديم العلاج للمصاب وعمل إنعاش قلبي له، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، والاستعلام عن حالة المصاب.


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